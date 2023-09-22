نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أعداد المتضررين فى المغرب من الزلزال إلى 2.8 مليون شخص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دمر زلزال المغرب الذي ضرب إقليم الحوز في 8 سبتمبر الجاري، نحو 2930 قرية يسكنها قرابة 2.8 مليون مغربي، حسب إعلان حكومي اليوم الجمعة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، اليوم الجمعة أمام البرلمان، إن ما لا يقل عن 59674 منزلًا تضرر من الزلزال، وأن 32% منها انهار بالكامل.

وهز الزلزال الذي بلغ 6.8 درجات المغرب في 8 سبتمبر الجاري، وأدى إلى مقتل أكثر من 2900، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها وطرقها الوعرة.

وأضاف الوزير، أن الحكومة ستقدم 2500 درهم (244 دولارًا) شهريًا مدة عام لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال، بالإضافة إلى 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل، و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيًا.

وقال لقجع، إن إعادة الإعمار يجب أن تراعي الخصوصيات المعمارية لجبال الأطلس الكبير.

ودمر الزلزال الأعنف في المغرب منذ 1960، عددًا من التجمعات السكنية الصغيرة المبنية من الطوب التقليدي والحجارة والخشب، وهي إحدى السمات المميزة لجبال الأطلس.

وقال الديوان الملكي يوم الأربعاء، إن المملكة تعتزم إنفاق 120 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامج لإعادة الإعمار عقب الزلزال.