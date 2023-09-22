العالم اليوم - أميركا.. الإغلاق الحكومي يقترب دون التوصل إلى اتفاق

انتم الان تتابعون خبر أميركا.. الإغلاق الحكومي يقترب دون التوصل إلى اتفاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 10:24 مساءً - يستعد البيت الأبيض لتوجيه الوكالات الفيدرالية للاستعداد للإغلاق بعد مغادرة الجمهوريين في مجلس النواب المدينة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع دون خطة قابلة للتطبيق للحفاظ على تمويل الحكومة.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، الجمعة، إن المجلس سيعود للانعقاد الأسبوع المقبل لبدء التصويت على أحدث خطة. وأمامه خمسة أيام فقط حتى الموعد النهائي في 30 سبتمبر.

وقد سيطر الجناح اليميني المتشدد من الجمهوريين على زمام الأمور، ويطالب بخفض الإنفاق في الولايات المتحدة.

ولم يتمكن الجمهوري مكارثي من إقناع جناحه المتمرد بالموافقة على إجراء تمويل مؤقت لمنع الإغلاق.

وبدلا من ذلك، سيحاول الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يوم الثلاثاء تمرير بعض مشروعات قوانين الإنفاق الفردية في عملية تكون في العادة طويلة.