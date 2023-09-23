العالم اليوم - ألمانيا تدرس فكرة جديدة لاحتواء الهجرة غير الشرعية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 03:23 صباحاً - أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الجمعة أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك.

وقالت فيزر لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" إن نقاط التفتيش هذه يمكن أن تشكل وسيلة "لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، بطريقة أكثر قوة".

وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات فيزر:

• ألمانيا سبق لها أن عززت وجود شرطتها على طول الحدود مع البلدين المجاورين، لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

• نميّز بين طالبي اللجوء بشكل قانوني والمهاجرين غير الشرعيين.

• تطبيق ضوابط أكثر صرامة لا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من الوافدين من طالبي اللجوء.

• إذا تقدم شخص بطلب لجوء على الحدود، فيجب فحص طلب اللجوء في ألمانيا، وهذا التزام قانوني واضح.

• أهمية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكننا ضمانه من خلال نظام لجوء مشترك.

من جهته قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة لصقلية الإيطالية، حيث تصل أعداد كبيرة من المهاجرين عبر البحر المتوسط، إن ألمانيا تواجه حركة "هجرة كثيفة".