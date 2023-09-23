العالم اليوم - فيديو لانقلاب شاحنة محملة بالأسماك يربك حركة السير على طريق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 04:20 صباحاً - شهد أحد الطرق السريعة في واشنطن بالولايات المتحدة، يوم الخميس، حادث انقلاب شاحنة محملة بالأسماك.

وواجهت دوريات الشرطة في واشنطن صعوبات كبيرة في التعامل مع حادث انقلاب الشاحنة التي كانت محملة بالأسماك على الطريق السريع رقم 5.

ووفقما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء، فقد انسكبت حمولة الشاحنة من الأسماك على الطريق، الأمر الذي أربك قائدي السيارات.

وقالت هيئة النقل في واشنطن في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن طواقمها ستكون أمام مهمة صعبة لإزالة كل هذه الفوضى من الطريق.

وللتعامل مع الحادث، أغلقت شرطة المرور بعض المسارات لتنظيف الموقع، وذكرت في بيان بأن أحدا لم يصب بسوء.