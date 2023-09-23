العالم اليوم - بعد الهدفين.. رونالدو يتحدث عن "شرط" استمراره في الملاعب

انتم الان تتابعون خبر بعد الهدفين.. رونالدو يتحدث عن "شرط" استمراره في الملاعب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 08:17 صباحاً - أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، الجمعة، سعادته بالفوز على أهلي جدة 4-3 ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن، فيما تحدث عن شغفه بكرة القدم وتسجيل الأهداف رغم تقدمه في السن بعدما سجل هدفين.

وقال رونالدو في تصريحاته بعد المباراة: "لعبنا ضد فريق عظيم. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكننا لعبنا بشكل أفضل وبالنسبة للجماهير كانت مباراة ممتعة".

وأوضح: "هناك أهداف جميلة من الجانبين، ونحن سعداء بالفوز. نحن نتطلع لقمة الدوري وهذا ما نسعى إليه".

وواصل: "لا زلت أساعد الفريق، وبالنسبة لي المهم أننا فزنا. كما قلت قبل بضعة أشهر، السعودية بلد جميل وكرة القدم جيدة هنا وتواصل التحسن".

وذكر رونالدو (38 عاما): "لا زلت أحب كرة القدم حتى في مثل سني، لا زلت أحب اللعب وتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات وأود الاستمرار إلى أن تقول ساقاي: كريستيانو انتهى الأمر".

وأضاف: "لكن في الوقت الحالي أشعر أنني بحالة جيدة. لا زلت قادرا على مساعدة الفريق. لكن الليلة الأهم هو أننا فزنا بالمباراة ونحن بين أندية القمة في الدوري الآن".

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين للنصر وأضاف أندرسون تاليسكا مثلهما، فيما أحرز فرانك كيسي ورياض محرز وفراس البريكان أهداف أهلي جدة.

الفوز رفع رصيد النصر على النقطة 15 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة أيضا في المركز السادس.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة ليصبح الفارق بين المتصدر وصاحب المركز السادس 3 نقاط فقط.

رونالدو سجل هدفين لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف.

ووصل رونالدو إلى المساهمة رقم 29 مع النصر في الدوري، إذ سجل 23 هدفا وصنع 6 آخرين.