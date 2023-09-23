نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على عمق 171 كم.. هزة أرضية تضرب أمريكا الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، بأن هزة أرضية على عمق 171 كم ضربت أمريكا الجنوبية.

وفي سياق آخر، قال المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي إنّ الزلزال وقع في الساعة 09.14 (21.14 توقيت غرينتش يوم الثلاثاء) وحُدّد مركزه على بُعد 124 كيلومترا غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كيلومترا.

وأضاف المركز في منشور على موقعه الإلكتروني أنّ حوالى 15 ألف شخص أفادوا بأنّهم شعروا بالهزّة الأرضية.

ولم يسجّل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.