وزير الخارجية الأمريكي: إيران غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا في برنامجها النووي

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أتتوني بلينكن، إن إيران غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا في برنامجها النووي، وفقا لوسائل إعلامية.



كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عن نوايا الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إيران، مؤكدا عدم تغيير نهجه تجاه طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "إن نهج إدارة الرئيس جو بايدن العام تجاه إيران لم يتغير بعد التوصل لاتفاق حول الأمريكيين المحتجزين هناك"، مضيفا أنها تواصل تطبيق استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية.

وأوضح بلينكن، أنه كان قد تحدث أمس الإثنين مع أسر بعض المحتجزين الأمريكيين الذين نقلوا للإقامة الجبرية في إيران قبل أيام، مشددا على أن الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها رقابة كبيرة على الأموال الإيرانية التي قد يفرج عنها في إطار الاتفاق.

وقال بلينكن إنه لا يستطيع تأكيد تقارير إعلامية ذكرت أن إيران أبطأت وتيرة برنامجها النووي.