العالم اليوم - الجيش اللبناني يطلق قنابل مسيلة للدموع على قوة إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 02:20 مساءً - أعلن الجيش اللبناني أنه أطلق قنابل مسيلة للدموع على قوة من الجيش الإسرائيلي، ردا على إطلاق الأخيرة قنابل دخانية باتجاه دورية لبنانية، ظهر السبت.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "أقدم عناصر من العدو الإسرائيلي على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني، أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة - الجنوب".

وأضاف الجيش اللبناني: "رد عناصر الدورية على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه عناصر العدو، مما أجبرهم على الانسحاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".