حملة للضغط على الاحتلال لفتح موانئ غزة

حملة للضغط على الاحتلال لفتح موانئ غزةتستعد الحملة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة لإطلاق حملة للضغط على العدو الصهيوني من أجل فتح موانئ قطاع غزة.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن" اليوم السبت، بأن الحملة التي ستنطلق خلال الساعات المقبلة في عدد من الدول العربية والأوروبية ستبدأ بالإعلان عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي في ميناء غزة اليوم.

ولفتت الوكالة إلى أن عدة قوارب ستشارك في مسير بحري من ميناء غزة باتجاه شمال القطاع ضمن فعاليات إطلاق الحملة.

