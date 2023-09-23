العالم اليوم - سقوط طائرة شمالي مالي.. و"فاغنر" تعلق على الحادث

انتم الان تتابعون خبر سقوط طائرة شمالي مالي.. و"فاغنر" تعلق على الحادث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 04:23 مساءً - ذكرت مصادر "دوت الخليج" أن طائرة نقل سقطت صباح السبت شمالي مالي، بينما نفت مجموع "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة أن تكون الطائرة تابعة لها.

وقالت المصادر إن الطائرة سقطت قرب معسكر كورغوسو بمدينة غاو شمالي مالي، ولم يتضح على الفور مصير من كان على متنها.

ورجحت المصادر أن تكون الطائرة تابعة لسلاح الجو الروسي، وهي من طراز "إليوشن إي إل 76".

وقال الصحفي المتخصص في شؤون مالي والصحراء سيرغي دانيال، في منشور على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إن الطائرة سقطت أثناء محاولة الهبوط في مطار غاو.

وأضاف أن الطائرة كانت تحمل على متنها أشخاصا ومعدات، مشيرا إلى سماع سلسلة انفجارات من خزان وقود الطائرة.

ولفت إلى أن تحقيق فُتح في الحادث.

نفي "فاغنر"

وقالت تقارير أولية إن الطائرة تابعة لـ"فاغنر"، إلا أن المجموعة نفت سريعا أن تكون الطائرة تابعة لها.

كما نقت "فاغنر" عبر حسابات مقربة لها على "تلغرام"، أن يكون أحد مقاتليها على متن الطائرة.