العالم اليوم - 10 قتلى بانفجار شاحنة مفخخة وسط الصومال

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 05:24 مساءً - قتل 10 أشخاص على الأقل بعد انفجار شاحنة مفخخة عند نقطة تفتيش ،في بلدة بلدوين وسط الصومال، حسبما قال شرطي لـ"رويترز"، السبت.

وأضاف الشرطي: "حتى الآن رأيت 10 قتلى من بينهم جنود ومدنيون وأكثر من 10 جرحى، لكن من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر 10 قتلى بانفجار شاحنة مفخخة وسط الصومال .. في رعاية الله وحفظة