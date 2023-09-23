العالم اليوم - هاري كين.. أول رقم قياسي منذ الانضمام إلى بايرن ميونيخ

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 07:28 مساءً - أحرز هاري كين 3 أهداف ليقود بايرن ميونيخ للفوز 7-صفر على ضيفه بوخوم، ويحقق رقما قياسيا بأكبر عدد من الأهداف للاعب جديد في أول 5 مباريات له في الدوري الألماني، السبت.

وتفوق كين، الذي سجل 7 أهداف في الـ"بوندسليغا" حتى الآن، على غيرد مولر وميروسلاف كلوزه وماريو مانزوكيتش، إذ أحرز كل منهم 5 أهداف في أول 5 مباريات في الدوري.

ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، ويستطيع باير ليفركوزن الانضمام إليه لو انتصر على هايدنهايم، الأحد.

وأحرز كين، قائد إنجلترا الذي انتقل إلى بايرن مطلع الموسم من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هدفه الأول من مدى قريب في الدقيقة 13.

وكان إريك مكسيم تشوبو-موتنغ افتتح التسجيل لصاحب الأرض، بعد تمريرة عرضية من كينغسلي كومان بعد 4 دقائق من البداية.

وعزز بايرن تفوقه بهدفين آخرين قبل الاستراحة.

وقفز ماتيس دي ليخت أعلى من الجميع، ليحول ركلة ركنية من جوشوا كيميش بضربة رأس داخل الشباك في الدقيقة 29، ثم مرر كين كرة رائعة إلى ليروي ساني ليضعه في مواجهة الحارس ليتقدم بايرن 4-صفر قبل 7 دقائق من الاستراحة.

وضمن كين رقما قياسيا عندما هز الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يرد إطار المرمى محاولة من كومان.

وجعل البديل ماتيس تيل النتيجة 6-صفر في الدقيقة 82، وأكمل كين الثلاثية قبل دقيقة واحدة من النهاية.