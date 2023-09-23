العالم اليوم - انتهاك وقف إطلاق النار في كراباخ وإصابة جندي أذربيجاني

انتم الان تتابعون خبر انتهاك وقف إطلاق النار في كراباخ وإصابة جندي أذربيجاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 08:25 مساءً - أصيب جندي أذربيجاني في انتهاك لوقف إطلاق النار الساري مع الانفصاليين الأرمن في ناغورني كراباخ، حسبما أعلنت القوة الروسية لحفظ السلام المنتشرة في هذه المنطقة، السبت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "رصد انتهاك لوقف إطلاق النار في منطقة مارداكيرت. أصيب جندي في القوات المسلحة الأذربيجانية خلال تبادل للنيران".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر انتهاك وقف إطلاق النار في كراباخ وإصابة جندي أذربيجاني .. في رعاية الله وحفظة