نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أعداد ضحايا انفجار الصومال إلى 13 قتيلًا و20 جريحًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع أعداد ضحايا انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش وسط الصومال، ليصل إلى 13 قتيلًا و20 جريحًا.

وفى وقت سابق، قتل 30 من المليشيات الإرهابية، فى عملية عسكرية لقوات الجيش الصومالى فى ولاية (جلمدج) الإقليمية وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، عن بيان لوزارة الإعلام الصومالية قوله "إن هذه العملية تأتي في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملياتها ضد مليشيات الخوارج في مناطق بجنوب ووسط الصومال".

وأشار البيان إلى تمكن الجيش الصومالي خلال العمليات العسكرية التي نفذها بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين، في تقويض قدرات مليشيات الخوارج وتحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في البلاد.