الاتحاد العام للمصريين في الخارج يؤكد دعمه للسيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا على دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الفترة القادمة لفترة رئاسية جديدة.

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم، أن سبب دعمهم للسيسي في الانتخابات يأتي إيمانا بقدرته ورؤيته الحكيمة لتطوير وتقدم مصر.

وأشار الاتحاد إلى أنه خلال السنوات الماضية، شهدت مصر تحولا كبيرا هائلا في جميع المجالات تحت قيادة الرئيس السيسي، لافتا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية التحتية والصحة والسياحة والاقتصاد، مما ساهم في تحسين جودة الحياة للمصريين وتعزيز مكانة مصر في المحافل الدولية.

وذكر الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن استمرار فترة رئاسية جديدة للرئيس السيسي سيسهم في استكمال هذه الإنجازات وتحقيق المزيد من التقدم والاستقرار لمصر.

ولفت الاتحاد إلى أن رؤية السيسي الواضحة لتحقيق التنمية الشاملة والأمن والاستقرار تجعله الشخص المناسب لقيادة مصر في المرحلة القادمة.

جدير بالذكر أن الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا متواجد في أكثر من 28 ولاية في الداخل الأمريكي، كما أنه مسجل لدي وزارة الداخلية والخارجية الأمريكية