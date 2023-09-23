لافروف: الغرب يعتبر نفسه أعلى من بقية البشرية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب لا يزال يعتبر نفسه فوق بقية البشرية.

وقال لافروف إن "الغرب لا يزال يعتبر نفسه أعلى من بقية البشرية"، مشيرا إلى التصريح السيئ السمعة لرئيس الدبلوماسية الأوروبية، (جوزيب) بوريل، بأن "أوروبا حديقة مزهرة، وكل شيء حولها عبارة عن غابة".

وشدد الوزير الروسي على أن بوريل لا يشعر بالحرج من تفشي ظاهرة كراهية الإسلام وأشكال أخرى من التعصب تجاه القيم التقليدية لجميع ديانات العالم في هذه الحديقة.

وأضاف: "أعمال إحراق القرآن، وإهانة التوراة، واضطهاد رجال الدين الأرثوذكس، وغيرها من الاستهزاء بمشاعر المؤمنين، أمر روتيني منتشر في أوروبا".

وصرح بوريل أمس بأن الاتحاد الأوروبي بقي "حيوانا عاشبا وسط الحيوانات المفترسة" ولكنه اضطر إلى "الاستيقاظ من سباته" بسبب النزاع في أوكرانيا

وأعرب بوريل يوم 13 أكتوبر الماضي خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية في مدينة بروج البلجيكية عن رأي مفاده أن أوروبا "المتميزة" هي "حديقة، والعالم من حولها غابة، مما تسبب بإثارة ردود فعل متباينة في المجتمع الأوروبي والدولي، وأجبرت القسم الخارجي للاتحاد الأوروبي وأهم دبلوماسي في أوروبا على تقديم الاعتذار. وتم تبرير ذلك بأن تصريحاته أخرجت عن سياقها وأسيء فهمها.