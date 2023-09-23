نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف يعلق على إثارة الولايات المتحدة الأمريكية القلق فى شبه الجزيرة الكورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم السبت، إن روسيا قلقة من إثارة الولايات المتحدة للهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف لافروف خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من المثير للقلق أن واشنطن وحلفاءها الآسيويين يؤججون الهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، حيث تتراكم الإمكانات الاستراتيجية الأمريكية، في حين يتم رفض جميع المبادرات الروسية الصينية الرامية إلى اعتبار المهام الإنسانية والسياسية في المنطقة كأولويات، من قبل واشنطن وسيئول".