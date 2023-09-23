العالم اليوم - "نجما الزمالك في الأهلي".. عبد المنعم يلمح لـ"رغبة جماهيرية"

انتم الان تتابعون خبر "نجما الزمالك في الأهلي".. عبد المنعم يلمح لـ"رغبة جماهيرية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 11:20 مساءً - كشف مدافع الأهلي المصري محمد عبد المنعم عن رغبته في تعاقد فريقه مع ثنائي الزمالك، أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح، لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، ليثير التساؤلات حول تحول أمنيته إلى حقيقة، خاصة أنها تتوافق مع كثير من الشائعات الدائرة حاليا.

ويضم الأهلي بالفعل حاليا اثنين من نجوم الزمالك سابقا، هما محمود عبد المنعم "كهربا" ومن بعده إمام عاشور، مما يجعل تكرار الأمر للمرة الثالثة أمرا مطروحا بقوة في المستقبل القريب.

رغبة منعم

وفي تصريحات تلفزيونية قال عبد المنعم مدافع منتخب مصر: "أتمنى انضمام الثنائي زيزو وفتوح إلى الأهلي لأنهما مميزان للغاية".

وتتماهى تصريحات محمد عبد المنعم مع ما يثار في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية، حول سعي الأهلي لضم الثنائي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه التوقيع مجانا في يناير المقبل للنادي الذي يرغب في ضمه، وهو ما يزيد الضغط على "الأبيض" الذي يحاول تجديد التعاقد قبل نهاية العام الجاري.

ورغم امتلاك زيزو عقدا مع الزمالك يمتد حتى نهاية الموسم بعد المقبل، فإن شائعات رحيله تشكل عواصف لا تتوقف في ناديه الذي رفض عرضا مغريا من الشباب السعودي خلال الصيف الماضي لضمه.

مهمة صعبة

يعد بقاء الثنائي زيزو وفتوح داخل الزمالك في المواسم المقبل بمثابة مهمة صعبة على الإدارة الحالية بقيادة حسن موسى، حيث لا يمتلك النادي السيولة المالية لسداد المستحقات القديمة ومنح اللاعبين مقدما للتعاقد الجديد.

ويطالب الثنائي زيزو وفتوح الإدارة المؤقتة لناديهم بضرورة توفير المستحقات القديمة المتأخرة خلال العام الماضي، المقدرة بعشرات الملايين، من أجل بداية التفاوض على العقد الجديد.

ويغيب زيزو وفتوح عن مباريات الزمالك مؤخرا وسط تضارب حول سبب الغياب، إذ بدأت الجماهير تتهمهما بالتمرد ورفض اللعب تمهيدا للرحيل.

وأشارت مصادر لموقع "دوت الخليج" إلى أن بعض رجال الأعمال المنتمين للزمالك، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق ممدوح عباس، بدأوا بالفعل مساعيهم لسداد مستحقات اللاعبيْن المتأخرة بشرط موافقتهما على تجديد التعاقد.

وينتظر زيزو وفتوح حسم مستقبلهما مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، من أجل التركيز مع الفريق أو البحث عن ناد آخر من خلال جلب عروض جديدة في يناير بالنسبة لزيزو، أو انتظار نهاية الموسم الجاري والرحيل مجانا بالنسبة لفتوح.

هل يحتاجهما الأهلي؟

في الوقت الذي يمر به نجما الزمالك بمرحلة من عدم الاستقرار مع فريقهما، يحتاج الأهلي بشدة لتدعيم صفوفه في مركزي زيزو وفتوح خلال الانتقالات المقبلة.

الأهلي لا يجد بديلا حتى الآن لنجمه التونسي علي معلول الظهير الأيسر المتألق مع الفريق على مدار 7 مواسم، وقد يحل فتوح أزمة عدم وجود بديل في هذا المركز، خاصة مع تقدم اللاعب التونسي في العمر وعدم قدرته على المشاركة في كل مباريات الموسم، حيث يحتفل بعامه الـ34 في يناير المقبل.

وكان المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر قد طلب تدعيما كذلك في مركز الجناح الهجومي، وحاول التعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي لكن المفاوضات باءت بالفشل، وفي نظر كثيرين يأتي زيزو وكأنه الحل الأمثل نظرا لتألق اللاعب في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر، وعدم شغله لمقعد لاعب أجنبي في قائمة الفريق.

ولم تعلق إدارة الأهلي على إمكانية التعاقد مع ثنائي الزمالك، إذ لم يصدر أي تعقيب من القلعة الحمراء باستثناء ما قاله مدافع الفريق المتألق صاحب هدف التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بنسخته الأخيرة.