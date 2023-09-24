نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالا باليوم الوطني السعودي.. ألوان علم المملكة تزيّن جبل القلعة بالعاصمة الأردنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أضاءت أمانة العاصمة الأردنية، مساء اليوم السبت 23 سبتمبر، جبل القلعة بألوان علم المملكة العربية السعودية بمناسبة يـومها الوطنـي الـ 93.

وفي السياق ذاته، أكد الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أنه "في ذكرى اليوم الوطني، تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيا وحاضرا وأبدا".

وفي منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم السبت، توجه الملك سلمان إلى الله عز وجل بالدعاء، قائلا: "سائلين المولى سبحانه، أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يديم علينا وحدتنا".