نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع قيام دولة ينتظرها الفلسطينيون منذ أكثر من 70 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمنع الفلسطينيين من إقامة الدولة التي وعدوا بها.

وقال لافروف: "لا يمكن تحقيق التطبيع الكامل في الشرق الأوسط دون حل القضية الرئيسية وهي تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي طال أمده على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، التي طرحتها السعودية في وقتها".

وأضاف: "ينتظر الفلسطينيون الدولة الموعودة رسميا منذ أكثر من 70 عاما، لكن الأمريكيين احتكروا عملية الوساطة ويبذلون كل ما في وسعهم لمنع ذلك".

وتابع: "ندعو جميع الدول المسؤولة إلى توحيد جهودها من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة".

وأكد أن "المظهر الواضح لأنانية الأقلية الغربية تظهر من خلال المحاولات المهووسة لـ "أوكرنة" جدول أعمال جميع المناقشات الدولية، مما يدفع إلى الخلفية سلسلة كاملة من الأزمات الإقليمية التي لم يتم حلها، والتي طال أمد الكثير منها لسنوات وحتى عقود عديدة".