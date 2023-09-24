نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير المملكة بالقاهرة يقيم حفل للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني الـ93 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم السبت، حفل استقبال للمواطنين السعوديين المقيمين في مصر؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، وذلك بحضور الملحقين ومديري المكاتب ومنسوبي السفارة.

ووجه نقلي خلال الحفل كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم سويًا في رحاب وطن العزة والفخر، وفي حضرة تاريخه الزاخر بالأمجاد.. نستعيد سيرة الملك الموحد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذي جمع شتات البلاد والعباد، ووحد الأرض والإنسان تحت راية "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله".. فتآلفت حولها القلوب، وتوحدت في ظلها الغايات، وتجسدت فيها أسمى آيات العدل والقوة والرخاء، وباتت أنموذجًا فريدًا في الوحدة والتضامن".

وأضاف سفير خادم الحرمين لدى مصر: بأنه "لأكثر من تسعة عقود وقفت فيها المملكة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.. سار ملوكها الميامين في عقد منظوم.. ذرية مباركة، بعضها من بعض.. وصولًا إلى العهد الميمون لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان".

ونوه بالنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها المملكة قائلًا: "تزدان ربوع الوطن بمعالم نهضة تنموية استثنائية، في ظل رؤية استراتيجية عَرَابها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لتكون منهاجًا وخارطة طريق لحاضر مشرق ومستقبل واعد بإذن الله، لأمة لا ترتضي بغير القمة موضعًا".

وفي خِتام كلمته، رفع السفير أسامة نقلي أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لتوحيد الوطن، قائلًا: "في أعناقنا بيعة على السمع والطاعة في العسر واليسر، وفي المنشط والمكره.. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ المملكة.. وطنًا.. وأرضًا.. وشعبًا، وأن يديم عليها أمنها وأمانها وازدهارها واستقرارها.. إنه سميع مجيب الدعاء".