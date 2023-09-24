العالم اليوم - الداخلية المصرية تضبط عاطلا عن العمل تخصص بابتزاز سيدات

انتم الان تتابعون خبر الداخلية المصرية تضبط عاطلا عن العمل تخصص بابتزاز سيدات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 04:24 صباحاً - كشفت الداخلية المصرية، مساء السبت، تفاصيل تتعلق بتحقيق صحفي عن شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت، وابتزازهن جنسيا.

وقالت الداخلية المصرية في بيان على حسابها في منصة "إكس": "كشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصحف متضمنا تحقيقا صحفيا بعنوان (شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت)".

وأوضح البيان أنه "بالفحص تبين أن ذلك النشاط يتم ارتكابه من خلال حسابين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة)".

وتابع: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (جهاز "لابتوب" - هاتف محمول "هارد ديسك" محمول)".

وأشار إلى أنه "بفحص المضبوطات فنيا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة وإدارته للحسابين الُمشار إليهما وأنه يقوم من خلالهما بانتحال شخصيتين وهميتين واستقطاب الفتيات والسيدات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل "موديل" واستدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن واستخدامها في تهديدهن وابتزازهن وتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب، والحصول على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات".

واختتم البيان بالقول: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق".