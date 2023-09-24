وزير الخارجية التونسي: لن نقبل بالتوطين "المبطّن" للمهاجرين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية التونسي نبيل العمار، أنّ بلاده "لن تقبل بالتوطين المبطّن للمهاجرين غير النظاميين".

وأضاف في كلمة تونس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 بنيويورك، مساء السبت، أنّ تونس تدين في المقابل "كلّ استغلال سياسي وإعلامي غير مسؤول لمعاناة ضحايا الهجرة غير النظامية".

وأشار العمار إلى ضرورة استكمال مسار "مؤتمر التنمية والهجرة" الذي استضافته العاصمة الايطالية روما، مطلع الصيف الماضي، بمبادرة تونسية إيطالية.

وقال إنّ تونس تشدّد مجددًا على "تحمّل كافة الأطراف، من بلدان المصدر والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والدولية، مسؤولياتها في تفاقم الهجرة غير النظامية والتي تستوجب معالجتها، اعتماد مقاربة شاملة، تقوم على القضاء على أسبابها العميقة، لا على معالجة نتائجها".

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية التونسي إلى "التعاطي المسؤول والجدّي لتيسير استعادة الشعوب لأموالها المنهوبة بالخارج، بشكل يعزز من تعويل تلك الشعوب على موردها المالية الذاتية، في وقت فشل فيه النظام المالي العالمي الحالي، في "توفير شبكة الآمان المالي وتوفير التمويل الميسر والمستدام للدول النامية والأقل نموا".

وقال عمّار إن هذا النظام العالمي المالي، "ساهم في تعميق الهوة بين الدول"، مشددا على أن تونس "تدعو اليوم إلى إدخال إصلاحات جوهرية على المنظومة المالية الدولية وتغيير الحوكمة الاقتصادية العالمية، قصد التأسيس لنظام ناجع".