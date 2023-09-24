نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. تغريم شركة "إنتل" بـ 400 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غرّمت المحكمة العامة الأوروبية شركة إنتل بـ 400 مليون دولار في قضية مكافحة احتكار بالاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفته بممارسات مخالفة لقواعد التنافسية من جانب شركة تصنيع الرقائق الأمريكية منذ عقدين تقريبًا لعرقلة الشركات المنافسة.

وفي وقت سابق ألغت المحكمة العامة الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ غرامة أولية قياسية بلغت 1.06 مليار يورو في 2009 في تلك المخالفة وممارسات أخرى.

لكنَّها اتفقت مع المفوضية الأوروبية على أنَّ إنتل أقصت منافسيها بصورة غير قانونية من السوق، مما دفع هيئة الرقابة على الاحتكار بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.

وأفاد بيان المفوضية الأوروبية أن المحكمة العامة أكدت أن قيود إنتل الواضحة ترقى إلى إساءة استغلال موقعها المهيمن في السوق بموجب قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي"، فيما أشارت إنتل إنَّها تقيّم خياراتها.