العالم اليوم - محمد بن راشد يبحث عن وزير للشباب.. ويحدد الشروط

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 11:17 صباحاً - دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، شباب وشابات الإمارات ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة، مراسلة مجلس الوزراء لاختيار وزير للشباب.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على موقع إكس": "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات".

وأضاف: "نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه".

وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر "[email protected]"، والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير".