العالم اليوم - بالفوز الخامس.. إنتر يواصل بدايته المثالية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 05:28 مساءً - حافظ إنتر ميلان على بدايته المثالية في الدوري الإيطالي، بتحقيقه فوزه الخامس تواليا منذ مطلع الموسم، إثر تغلبه على مضيفه إمبولي 1-صفر، الأحد.

ورفع إنتر رصيده إلى 15 نقطة من أصل 15 ممكنة.

ووجدت كتيبة المدير الفني سيموني إنزاغي صعوبة خلال الشوط الأول، الذي وقف فيه صاحب الأرض ندا عنيدا.

لكن إنتر الذي سقط في فخ التعادل 1-1 الأربعاء مع ريال سوسييداد الإسباني في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نزل بقوة في الشوط الثاني ونجح فيديريكو ديماركو في تسجيل هدف المباراة الوحيد بتسديدة نصف طائرة في الدقيقة 51.

وكاد الفرنسي ماركوس تورام أن يضيف الهدف الثاني، لكن كرته مرت فوق العارضة بقليل (77).

وشارك التشيلي ألكسيس سانشيز بديلا في الشوط الثاني في ثاني تجربة له في صفوف إنتر، بعد موسم قضاه مع مرسيليا الفرنسي.

وكان إمبولي تخلى عن مدير الفني باولو زانيتي قبل 5 أيام، ليصبح أول مدرب يقال من منصبه في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك بعد خسارة فريقه الساحقة أمام روما بسباعية نظيفة في المرحلة الرابعة، الأحد، وعين أوريليو أندرياتسولي بدلا منه.