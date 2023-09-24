العالم اليوم - أسواق المنطقة تتراجع بأولى جلسات الأسبوع.. وبورصة مصر ترتفع

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 06:23 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على تباين، الأحد، بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، بينما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر إلى مستوى قياسي بفضل مكاسب قوية لأسهم الأسمدة والكيماويات.

تحركات الأسهم تراجع السوق الكويتي الأول بنسبة 1.6 بالمئة، متكبدا خسائر للجلسة السابعة على التوالي مع تراجع معظم القطاعات. وارتفع المؤشر البحريني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1932 نقطة. وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.3 بالمئة متأثرا بتراجع جميع القطاعات تقريبا، وعلى رأسها الأسهم المالية. وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.7 بالمئة وسهم البنك التجاري 1.3 بالمئة. وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا بنسبة 0.6 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق. وتلقى المؤشر دعما من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية التي قفز سهمها بأكثر من سبعة بالمئة إلى ذروة خمسة أشهر إلى جانب ارتفاع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة 4.7 بالمئة. وسوق الأسهم في السعودية مغلقة اليوم الأحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

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