العالم اليوم - تعادل مثير بين أرسنال وتوتنهام.. وأستون فيلا يهزم تشلسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 07:23 مساءً - أحرز سون هيونغ-مين قائد توتنهام هوتسبير هدفين في التعادل 2-2 في ضيافة أرسنال في مباراة قمة في لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وسجل كريستيان روميرو هدفا بطريق الخطأ في مرماه، ليتقدم بهدف لأرسنال في الدقيقة 26، لكن سون أدرك التعادل قبل الاستراحة.

وارتكب روميرو خطأ جديدا بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ونفذ بوكايو ساكا الركلة بنجاح في الدقيقة 54، لكن سون نجح بعدها مباشرة في استغلال خطأ فادح من جورجينيو وأدرك التعادل للفريق الزائر.

وحصل الفريقان على عدة فرص لانتزاع الفوز، وكان سون قريبا من تسجيل الثلاثية، كما سدد ساكا كرة قوية.

ورغم احتساب 10 دقائق من الوقت بدل الضائع، لم تتغير النتيجة مجددا، وبقي الفريقان دون هزيمة هذا الموسم، ولكل منهما 14 نقطة من 6 مباريات.

أستون فيلا يهزم تشيلسي المتعثر

وفي مباراة أخرى، سجل المهاجم أولى واتكنز هدفا في الدقيقة 73 ليقود أستون فيلا للفوز 1-صفر على 10 لاعبين من تشلسي.

وانطلق واتكنز بهجمة مرتدة خلف الدفاع وسدد من الزاوية الضيقة لتمر الكرة بين قدمي روبرت سانشيز حارس تشلسي وتستقر داخل الشباك.

وسيطر تشلسي على الكرة أغلب فترات المباراة، وتمركز رحيم سترلينغ ونيكولا جاكسون خلف الدفاع، لكن كما تكرر مؤخرا، فشل في هز شباك حيث تصدى إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا لكل الفرص.

وحاول فيلا تحقيق الفوز بعد طرد مالو جاستو مدافع تشلسي في الدقيقة 58 بعد العودة لحكم الفيديو عقب تدخل عنيف ضد لوكا ديني.

يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر جدول المسابقة برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة.