العالم اليوم - غارات إسرائيلية على غزة.. وإصابات على حدود القطاع

انتم الان تتابعون خبر غارات إسرائيلية على غزة.. وإصابات على حدود القطاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 07:23 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، شن غارات على أهداف في غزة، في هجوم جوي هو الثاني على القطاع خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إن الجيش بدأ بتنفيذ غارات على غزة.

وفي وقت لاحق، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه نفذ "هجمات باستخدام طائرة مسيرة ضد موقعين عسكريين لحركة حماس في منطقتي البريج وجباليا، حيث تجري مواجهات عنيفة تخللها إلقاء عبوات باتجاه قوات الجيش".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن طائرة إسرائيلية أغارت على موقع شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وقالت إن طائرة من دون طيار استهدفت موقعا شرق المخيم بالقرب من السياج الفاصل، مما أدى إلى تدميره، من دون أن تتحدث عن إصابات.

ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 6 أشخاص أصيبوا برصاص إسرائيلي، خلال تظاهرات على حدود غزة الشرقية في وقت سابق من الأحد.

وكانت حصيلة سابقة للوزارة تحدثت عن 5 جرحى.

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