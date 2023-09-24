العالم اليوم - لأول مرة.. مصري يرأس مؤتمرا دوليا حول أكبر خطر يهدد الزراعة

انتم الان تتابعون خبر لأول مرة.. مصري يرأس مؤتمرا دوليا حول أكبر خطر يهدد الزراعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 08:20 مساءً - تستضيف القاهرة، الإثنين، المؤتمر الدولي لعلوم النيماتودا، الذي كان يعقد كل عام في دولة من دول أوروبا وأميركا، في حدث ضخم يحدث لأول مرة خارج القارتين.

ويرأس المؤتمر هذا العام، في حدث غير مسبوق أيضا، عالم الزراعة المصري فهيم قورة، بصفته أول رئيس عربي لجمعية النيماتولوجي في أميركا الاستوائية.

وقال قورة لموقع "دوت الخليج"، إنه "نجح بعد جهود مضنية في نقل المؤتمر الدولي للنيماتودا لأول مرة خارج أوروبا وأميركا، لينعقد هذه المرة في دورته 53 في مصر لتكون المرة الأولى التي تشهد فيها قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فعاليات هذا المؤتمر المهم، الذي يهدف لعرض أفضل أساليب مواجهة أشرس وأخطر آفات التربة التي تهدد المحاصيل الزراعية".

وعن كيفية اختياره رئيسا لجمعية ومؤتمر النيماتودا الدولي، قال قورة:

هذا الاختيار تم بناء على السمعة العلمية والإسهامات التي قدمتها في هذا المجال، وحجم النشاط والمشاركة في المؤتمرات العلمية.

في 2019 تم اختياري نائبا لرئيس الجمعية والمؤتمر، وفي المؤتمر الأخير الذي عقد في فرنسا تم اختياري رئيسا بالتصويت، إذ حصلت على جميع أصوات أعضاء الجمعية.

منذ اختياري رئيسا بذلت جهودا كبيرة لعقد المؤتمر في خارج أوروبا وأميركا، وقدمت ملفا عن مصر يوضح مدى ملاءمتها لهذا الحدث الضخم.

الملف تضمن معالجة مخاوف الحضور لا سيما من حيث اللوجستيات، علما أن العلماء سيحضرون مع عائلاتهم.

قدمت محاضرة للفاعلين بالجمعية عن مصر من الناحية السياحية والزراعية والأمنية، وبعدها تم التصويت على اختيار مكان عقد المؤتمر، وحصلت مصر على 87.5 بالمئة من إجمالي الأصوات، وبالتالي سينعقد المؤتمر لأول مرة خارج أوروبا وأميركا وتحديدا في القاهرة.

آفة النيماتودا من أشرس وأخطر الآفات في التربة، وتصيب كل المحاصيل بلا استثناء، وبالتالي يعرض العلماء خلال المؤتمر أبحاثهم عن أحدث السبل لمواجهتها.

سيحضر المؤتمر حوالي 140 عالم وباحث يمثلون 34 دولة من مختلف القارات، حيث ستكون هناك 16 حلقة نقاشية ثم زيارات حقلية للتعرف على أحدث وسائل الزراعة في مصر، ثم جولة سياحية في المزارات المختلفة بالقاهرة.

سيحقق المؤتمر فائدة كبيرة لمصر سياحيا وعلميا وزراعيا، وأيضا سيتفاعل الباحثون المصريون مع العلماء من أهم جامعات العالم ويدخلون معهم في شراكات ومشروعات علمية وبحثية، وهذا يعود بفوائد كبير على المنطقة عموما.

سيحضر المؤتمر الذي يعقد في أحد فنادق القاهرة لمدة 5 أيام، ممثلو شركات زراعية وكيماوية عالمية من داخل مصر وخارجها، لعرض منتجاتهم وما هو جديد في هذا المجال.

يشار إلى أن قورة (57 عاما) حصل على الماجستير عن تأثير عمر النبات والتسميد على مقاومة بعض النباتات لنيماتودا تعقد الجذور، وحصل على درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعية عن العلاقة المتبادلة بين النيماتودا والفطريات الممرضة على قشرة الجذور الليفية لأشجار الموالح.

وحاليا يعمل مديرا للبرنامج الدولي لتربية وتهجين الفراولة بجامعه فلوريدا في الولايات المتحدة، ورئيس جمعية علوم النيماتودا بأميركا الاستوائية.