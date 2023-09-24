نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام: إجلاء سكان قريتين في قره باغ إلى أرمينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع news.am الإخباري، نقلا عن المركز الإعلامي لجمهورية قره باغ غير المعترف بها، بأنه تم إجلاء سكان قريتين تقعان في المنطقة، وقد وصلوا بالفعل إلى أراضي جمهورية أرمينيا.

ووفقا لمعطيات الموقع، تم إجلاء سكان منطقة يغتساخوخ في قره باغ خلال الأعمال القتالية الأخيرة، وأعربوا عن رغبتهم في الانتقال إلى أقاربهم في أرمينيا.

ويشار إلى أنهم وصلوا برفقة قوات حفظ السلام الروسية إلى كورندزور الأرمنية.

في 19 سبتمبر، حدث تصعيد دوري آخر للوضع في قره باغ. وأعلنت باكو بدء "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب العسكريين الأرمن من المنطقة.

من جانبها، أكدت يريفان أنه لا توجد قوات مسلحة أرمنية في قره باغ ووصفت ما يحدث بأنه "عدوان واسع النطاق".

وفي ذات الوقت، دعت روسيا، أطراف النزاع إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى التسوية الدبلوماسية. وفي 20 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه تم التوصل إلى اتفاق بمشاركة فرقة حفظ السلام الروسية بشأن تعليق إجراءات مكافحة الإرهاب في قره باغ.