نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلاق يشارك في الجلسة الافتتاحية للملتقي العالمي للتصوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الشيخ الدكتور بلال الحلاق الأمين العام لدار الفتوى في كاليفورنيا الجلسة الافتتاحية للملتقى العالمي للتصوف بدورته الثامنة عشرة.

يأتي ذلك تحت رعاية الملك محمد السادس حفظه الله وبحضور شيخ الطريقة القادرية الشيخ جمال الدين البودشيشي ونجله الدكتور منير حفظهما الله وبحضور لفيف من العلماء والمفتين ودكاترة الجامعات وأهل الأمن والدولة والتربية الذين توافدوا من القارات الخمس وممثلين عن الدول والطرق الصوفية وتكلم الدكتور بلال مرحِّبًا بالحضور ومهنِّئًا بذكرى المولد النبوي الشريف معزيًا بالإخوة الذين قضوا في الزلزال في المغرب وطوفان درنه ليبيا متمنيًا الشفاء للمرضى والعون والمساعدة للمنكوبين.

وتحدث الدكتور الحلاق عن أهمية الملتقى العلمي للتصوف وأن الصوفية علم وعمل ونفع للناس بالخير وشدد على الحفاظ على شعار أهل المغرب عقد الأشعري وفقه المالكي وطريق الجنيد السالك هذا وحضرت التلفزيونات والأجهزة الإعلامية الرسمية لتغطية هذا الملتقى العالمي الذي يعقد في مدينة مداغ في شرق المملكة المغربية.