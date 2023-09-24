العالم اليوم - نيوكاسل "يدمر" شيفيلد ويحقق ما لم يتحقق بتاريخ الدوري

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 09:23 مساءً - حقق نيوكاسل يونايتد نتيجة تاريخية أمام مضيفه شيفيلد يونايتد، بالفوز عليه بنتيجة 8-صفر، الأحد.

وهي المرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، التي يحقق بها فريق الفوز بهذه النتيجة وبأهداف سجلها 8 لاعبين مختلفين.

ولم يظهر نيوكاسل أي علامات على الشعور بالإرهاق عقب خوض مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاما، بالتعادل مع ميلان الأسبوع الماضي، وتقدم 3-صفر مع نهاية الشوط الأول بواسطة شون لونغستاف ودان بيرن وسفين بوتمان.

وجاء الشوط الثاني بشكل مماثل، وصنع كيران تريبيير هدفه الثالث عندما سجل كالون ويلسون، وقبل أن ينجح أيضا أنتوني جوردون في إحراز الهدف الخامس بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، وبدأت جماهير شيفيلد في مغادرة الملعب بعد مرور ساعة من اللعب.

وسجل أيضا ميغيل ألميرون وبرونو غيمارايش لتصبح النتيجة 7-صفر، قبل أن يختتم البديل ألكسندر إيساك مهرجان الأهداف، ليتقدم الفريق الفائز إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.