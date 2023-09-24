العالم اليوم - بالفيديو.. الألعاب النارية توقف قمة الدوري الهولندي

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. الألعاب النارية توقف قمة الدوري الهولندي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 11:25 مساءً - توقفت قمة المرحلة السادسة من الدوري الهولندي بين أياكس أمستردام وضيفه فينورد حامل اللقب، بعد أقل بقليل من ساعة، الأحد، بسبب إلقاء الجماهير للألعاب النارية.

وأمر الحكم سيردار غوزوبيوك كلا الفريقين بالعودة إلى غرف الملابس، بعد إلقاء الألعاب النارية على أرضية الملعب من قبل مشجعي الفريق المضيف، وفق "فرانس برس".

وكان الحكم أوقف المباراة للمرة الاولى قبل نهاية الشوط الأول للسبب ذاته، وقبلها توقفت المباراة لفترة وجيزة بعد إلقاء كأس على أرضية الملعب.

كما اندلعت أحداث شغب خارج الملعب، مما اضطر الشرطة إلى التدخل، وفق تقارير صحفية محلية.

وتعرضت بوابة الدخول الرئيسية لملعب يوهان كرويف للتدمير، حسب الصور المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان فينورد متقدما على أياكس أمستردام 3-0 عندما توقفت المباراة.

ويمر أياكس حاليا بأزمة رياضية، وقبل المباراة ضد فينورد، كان النادي الأكثر تتويجا في هولندا يملك 5 نقاط فقط من 4 مباريات ويحتل المركز 13، فيما يملك فينورد 11 نقطة من 5 مباريات ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

ويتصدر أيندهوفن الدوري بالعلامة الكاملة بعد 5 مراحل.