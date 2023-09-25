العالم اليوم - الأهلي المصري يضع قدما في دور مجموعات أبطال أفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 12:23 صباحاً - وضع الأهلي المصري حامل اللقب قدما في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم بفوز عريض على مضيفه سانت جورج بطل إثيوبيا بثلاثية نظيفة بملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني.

وسجل حسين الشحات (29 و58) والبديل احمد عبد القادر (90+4) الأهداف. وكانت المباراة مقررة نهاية الأسبوع الماضي لكنها تأجلت بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراة الكأس السوبر الأفريقية الجمعة قبل الماضي أمام اتحاد العاصمة الجزائري (0-1). ويلتقى الفريقان إيابا الجمعة المقبل بملعب القاهرة الدولي أيضا حسب اتفاق إدارة الناديين بعدما رفض الاتحاد الأفريقي للعبة إقامة مباراة الذهاب في إثيوبيا لعدم مطابقة ملاعبها للمعايير الدولية. وسيطر لاعبو الأهلي على أغلب فترات المباراة وإن عابهم البطء الشديد والرعونة في إنهاء الهجمات.

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