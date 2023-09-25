نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الفلسطينية: وفاة 64 مواطنا فلسطينيا حتي الآن ضحايا إعصار دانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الأحد، عن وفاة 64 مواطنا فلسطينيا حتى الآن جراء الإعصار المدمر الذي ضرب شرق ليبيا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك: "وفقا للمعطيات التي وصلت الوزارة من قبل سفارة دولة فلسطين في طرابلس، والمعلومات التي جمعتها وتأكدت منها اللجان المكلفة بإشراف القنصلية العاملة لدولة فلسطين في بنغازي، تبين أن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء هذا الإعصار بلغ حتى اللحظة 64 شهيدًا، هذا بالاضافة لما يزيد عن 10 مواطنين لا زالوا في عداد المفقودين وجار البحث عنهم، وما يزيد على 110 أسرة في عداد العائلات المنكوبة التي تضررت بأشكال متفاوتة".

وأوضح الديك أن اللجان الميدانية المكلفة تقوم بحصر وعمل كشوف لتلك العائلات المنكوبة، وتتحقق من مدى الضرر الذي لحق بكل منها لتحديد أوجه المساعدات المطلوبة لاغاثتهم.