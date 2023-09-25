سفير اليمن يشارك في احتفالات العيد الوطني السعودي الـ 93 في القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - شارك السفير محمد مارم، سفير اليمن في القاهرة، ومعه عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية، في احتفالية السفارة السعودية بالعيد الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية، الذي أقامته السفارة مساء اليوم، في القاهرة.

وقدم الدكتور مارم أخلص التهاني والتمنيات إلى السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، بهذه المناسبة الكريمة مشيدا بالعلاقات اليمنية السعودية الضاربة في أعماق التاريخ، وما تشهده من تطور مستمر في ظل قيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

حضر الاحتفالية عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر وجمع كبير من المسؤولين والشخصيات العامة المصرية.