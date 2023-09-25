العالم اليوم - هجوم بطائرات مسيرة على منطقة تولا قرب موسكو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 04:24 صباحاً - ذكرت وكالة الإعلام الروسي ةأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية شاركت في صد هجوم بطائرات مسيرة على منطقة تولا المتاخمة لمنطقة موسكو من الشمال.

ونقلت الوكالة عن وزارة الأمن الإقليمي قولها إنه وفقا للمعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن وقوع أضرار أو إصابات. من جهة أخرى قالت وكالة تاس للأنباء إن اثنين من المطارات الرئيسية في موسكو وهما فنوكوفو ودوميدوفو قيدا حركة الملاحة الجوية ووجها الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.

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