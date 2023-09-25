العالم اليوم - تحالفات "غير مجدية".. هل بدأ مسار الطلاق الروسي الأرميني؟

انتم الان تتابعون خبر تحالفات "غير مجدية".. هل بدأ مسار الطلاق الروسي الأرميني؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 11:24 صباحاً - رياح الخلافات الروسية الغربية، تعصف في بقع متعددة من العالم. الأنظار اليوم نحو أرمينيا، التي تتجه للخروج من تحت العباءة الروسية، لأن بعض تحالفات يريفان باتت غير مجدية، كما تقول.

أرمينيا تبحث اليوم عن حماية أمنها ومصالحها، عقب التطورات المتسارعة في إقليم ناغورني كراباخ، حيث يصل تباعا، الأرمن الفارون من الإقليم، إلى أرمينيا.

فهل بدأ مسار الطلاق الروسي الأرميني؟ وما خلفيات هذا التباعد بعد عقود من التحالفات؟ وهل تخشى روسيا انتقال يريفان إلى المحور الآخر؟

في هذا الصدد، تقول الكاتبة الصحفية الأرمينية، آني أفيتيان، في حديثها لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":

الأمور تسوء أكثر فأكثر في ناغورني كراباخ وفي أرمينيا.

العلاقات ساءت بين موسكو ويريفان.. الدولة الأرمينية تشعر بالخذلان.

تاريخيا، أرمينيا ليس لديها شريك آخر سياسي أو دبلوماسي، باستثناء روسيا.

أذربيجان هاجمت أراضي أرمينيا وروسيا لم تقم بأي ردة فعل.

ومن موسكو، أوضح الأكاديمي والدبلوماسي الروسي السابق، فيتشسلاف ماتوزوف، في حديثه لـ"غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":