العالم اليوم - أسهم أوروبا تتراجع وسط مخاوف بشأن الفائدة والنمو في الصين

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تتراجع وسط مخاوف بشأن الفائدة والنمو في الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 11:24 صباحاً - بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات في آخر أسبوع في الربع الثالث من العام على تراجع إذ شعر مستثمرون بالقلق إزاء توجه أسعار الفائدة للبقاء مرتفعة لفترة أطول كما ضغط ضعف أسهم الشركات المنكشفة على الصين على المؤشر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش، الاثنين.

ونزل مؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة مع تنامي المخاوف بشأن أوضاع أكبر اقتصاد في القارة بعد أن قال وزير البيئة إن الحكومة ستعلق إلى أجل غير مسمى خطط معايير العزل الأكثر صرامة للبنايات لمساعدة القطاع المتعثر.

والأسهم الألمانية صاحبة أسوأ أداء في المنطقة حتى الآن في هذا الفصل اذ تراجعت 3.9 بالمئة مقارنة مع 2.2 بالمئة تراجعها ستوكس600.

وهبطت أسهم السلع الفاخرة المنكشفة على الصين مثل إل.في.إم.إتش بنسبة 0.6 بالمئة وكيرينج بنسبة اثنين بالمئة وسط استمرار المخاوف بشأن النمو في ثاني أكثر اقتصاد في العالم.

لكن سهم أسترازينيكا ارتفع 0.9 بالمئة بعد أن أصدرت شركة جيفريز توصية لسهم شركة الأدوية بالشراء بعد أن كانت بالاحتفاظ.