العالم اليوم - صادرات الحبوب الأوكرانية تهبط 51% في سبتمبر

انتم الان تتابعون خبر صادرات الحبوب الأوكرانية تهبط 51% في سبتمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 02:30 مساءً - أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الاثنين، إن صادرات الحبوب بلغت 1.57 مليون طن متري إجمالا بين الأول والرابع والعشرين من سبتمبر، وذلك انخفاضا من 3.21 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولم تقدم الوزارة تفسيرا بخصوص ذلك الانخفاض.

وقال تجار ونقابات تمثل قطاع الزراعة إن حصار موانئ البحر الأسود والهجمات الروسية في الآونة الأخيرة على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب من الأسباب الرئيسية لانخفاض الصادرات.

وأظهرت بيانات الوزارة إن أوكرانيا صدرت 6.2 مليون طن من الحبوب إجمالا حتى الآن في موسم يوليو 2023- يونيو 2024، مقارنة مع 7.5 مليون في الفترة ذاتها بالموسم السابق.

وشملت الكمية نحو ثلاثة ملايين طن قمح و2.5 مليون طن ذرة و599 ألف طن شعير.

وعادة ما تشحن أوكرانيا صادراتها عبر موانئها في المياه العميقة للبحر الأسود.

وانهار اتفاق توسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرامه سمح بتصدير مثل تلك المحاصيل الزراعية في يوليو عندما انسحبت منه روسيا قائلة إن مطالبها بتخفيف العقوبات على صادراتها من الحبوب والأسمدة لم تتم تلبيتها.