العالم اليوم - في الحديدة.. تضاعف عدد ضحايا الألغام خلال أغسطس الماضي

انتم الان تتابعون خبر في الحديدة.. تضاعف عدد ضحايا الألغام خلال أغسطس الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 02:30 مساءً - ارتفع عدد الضحايا المدنيين جراء انفجارات الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة، غربي اليمن، إلى أكثر من الضعف خلال شهر أغسطس 2023.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، في آخر تحديث لها، إن 20 مدنياً سقطوا بين قتيل وجريح، في 13 حادث متعلق بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، خلال الفترة (1 - 31) أغسطس 2023.

وأضاف أن الضحايا المدنيين الذين سقطوا في أغسطس الماضي، منهم 7 لقوا حتفهم، فيما أصيب 13 آخرين بجروح متفاوتة، وكان نصف الضحايا المدنيين في مديرية الدريهمي؛ وذلك بعدد 10 ضحايا، تليها الجراحي بـ4 ضحايا، ثم حيس بـ3 ضحايا، وضحيتان في بيت الفقيه، فيما تم الإبلاغ عن ضحية واحدة في مديرية الحوك.

وأشارت البعثة إلى أن عدد الضحايا في أغسطس الماضي يمثل زيادة بنسبة 122% عن الشهر السابق له (يوليو) الذي سقط فيه 9 ضحايا (5 قتلى و4 جرحى)، إلا أنه يمثل انخفاضاً بمقدار 35% عن نفس الشهر من العام الماضي (أغسطس 2022) الذي سجل وقوع 27 ضحية مدنية (8 قتلى و19 جريحاً).