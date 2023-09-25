العالم اليوم - انفجار ناجم عن تسريب غاز في مصفاة بندر عباس بإيران

انتم الان تتابعون خبر انفجار ناجم عن تسريب غاز في مصفاة بندر عباس بإيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 02:30 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، أن تقارير وردت عن وقوع انفجار في مصفاة بندر عباس، جنوبي إيران، بعد تسرب للغاز.

وأضافت الوكالة أن التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في مصفاة بندر عباس، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.

وأشارت "إرنا" إلى أن الجهات الرسمية لم تعلن تأكيدا للأمر بعد.

ولم ترد تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالإنتاج بسبب الانفجار أو عن وقوع قتلى أو مصابين.

وكان حريق اندلع في المصفاة في العاشر من يوليو الماضي حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

ونسبت "رويترز" الخبر إلى "نادي الصحفيين الشباب"، وهي وكالة أنباء محلية يقودها طلاب.

وأظهر مقطع فيديو دخانا كثيفا يتصاعد من المصفاة، بينما توقفت سيارة شرطة في مكان قريب من الموقع، حيث تجمع فيه مارة لمتابعة ما يحدث.