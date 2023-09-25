مصادر أردنية: الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري على حكومة بشر الخصاونة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر أردنية، اليوم الاثنين، بأن الوزراء قدموا استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري على حكومة بشر الخصاونة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن الأردن يسير بثقة نحو دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون، وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب وفتيات الوطن بطموحهم الذي لا حدود له، للعبور بالوطن إلى مستقبل يليق بأبنائه.