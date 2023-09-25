رئيس اتحاد المصريين بالخارج في ألمانيا يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس اتحاد المصريين بالخارج في ألمانيا، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي سياق متصل، قد طالب المصريون المقيمون في أوروبا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال مسيرة التنمية والترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقد أطلق المصريون المقيمون بالخارج، حملة لدعم وتأيد الرئيس السيسي، لما قدمه للبلد خلال الفترة الماضية، ومسيرة التنمية والمشروعات القومية التي تتم في كل ربوع مصر.