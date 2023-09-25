نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء الفلسطيني: خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة أكد الثوابت الوطنية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الرئيس محمود عباس أكد في خطابه بالأمم المتحدة الثوابت الوطنية الفلسطينية، وأهمية لجم العدوان الإسرائيلي على الشعب والمقدرات، والارتكاز إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية في أي حل مستقبلي.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني في مستهل كلمته باجتماع مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أنه شارك في قمة أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، وبيّن للعالم أن التنمية تكون منقوصة وفي حالة نكوص تحت الاحتلال، وأنه لتكتمل أسس التنمية فلا بد من الاستقلال الوطني والسيطرة على المقدرات الطبيعية والوطنية، وفقا لما نقلته سفارة فلسطين في القاهرة.

وتابع: كما شاركنا في اجتماع الدول المانحة الذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج بحضور أكثر من 46 دولة، وأجمع الحضور على إدانة الاستيطان وكل الإجراءات الأحادية التي تُقوّض حل الدولتين وتقوم بها إسرائيل، وقد طالب معظم الحضور إسرائيل بالسماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات العامة بما في ذلك القدس.

وأضاف: رحب الحاضرون بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة بدعم من الرئيس، وأكدوا استمرار دعمهم للأونروا وفلسطين، وقدمنا إلى العالم احتياجاتنا المالية وأثر الاقتطاعات الإسرائيلية في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا، كما قدمنا مطالعة حول مسار الإصلاح ورؤيتنا التنموية للأعوام الثلاثة القادمة.

وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء للشعب الفلسطيني وللعالمين العربي والإسلامي بالتهنئة لمناسبة المولد النبوي الشريف، وحيا صمود أهله في مدينة القدس؛ حماة الأقصى والقيامة وحماة العاصمة.

ويُناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم، الأوضاع الأمنية والسياسية، والمساعدات الاجتماعية، وتطوير موقع تل السلطان في أريحا، وتحضير الموازنات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء وحماية المزارعين في موسم قطف الزيتون من اعتداءات المستوطنين.