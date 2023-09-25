العالم اليوم - بالفيديو.. شرطة دبي تكشف تفاصيل العملية "ستورم"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. شرطة دبي تكشف تفاصيل العملية "ستورم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 03:23 مساءً - كشفت شرطة دبي، في مقطع فيديو نشرته الإثنين، تفاصيل الإطاحة بمخططات عصابة دولية، أسفرت عن ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاغون على مستوى العالم.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات عن إحباط تهريب أكثر من 13 طنا من أقراص الكبتاغون المخدرة موزعة في 5 حاويات، موضحا أن قيمتها السوقية تجاوزت 3 مليارات درهم.

وتمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على 6 من أفراد العصابة في حالة التلبس، وضبط 86 مليونا و20 ألف قرص كبتاغون، تزن 13 طنا و763 ألفا و200 كيلوغرام.

وجاء في الوثائقي أن العصابة حاولت تهريب حبوب الكبتاغون بطريقة مُبتكرة بداخل 651 بابا مصنوعا بحرفية من الحديد السميك والخشب، وبداخل 432 لوح أثاث ديكور منزلي مصنوعة من مادتي الجراليك والخشب غالي الثمن.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكشف عن طريقة إخفاء المواد المخدرة، واستطاعت التعرف على مسار نقل الحاويات التي تحمل الأقراص وصولا إلى ضبط المتورطين في محاولة التهريب الإجرامية.

وقال الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إن عملية "ستورم" تعتبر واحدة من أهم العمليات، التي نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي، وأثمرت عن ضبط هذه الكمية الضخمة من الأقراص المخدرة بعد جهود كبيرة لجميع عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذين عملوا بكل جد لإحباط مخططات العصابة الإجرامية.