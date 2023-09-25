دخول خمسة آلاف لاجئ من ناجورني قره باخ إلى أرمينيا

باكو ـ ا.ف.ب: دخل ما يقرب من خمسة آلاف لاجئ من ناجورني قره باج إلى أرمينيا، فيما وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جيب ناخيتشيفان الأذربيجاني على مسافة مئات الكيلومترات فقط للقاء نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وقالت الحكومة الأرمينية في بيان “حتى ظهر 25 سبتمبر، دخل 4850 نازحًا قسريًا إلى أرمينيا من ناجورني قره باخ”.

بعد ظهر الأحد، دخلت مجموعة أولى من اللاجئين الفارين من ناجورني قره باخ، أرمينيا. ووصل بضع عشرات من سكان هذه المنطقة، معظمهم نساء وأطفال ومسنون، إلى مركز إيواء أقامته الحكومة الأرمينية في كورنيدزور عند الحدود الأرمينية-الأذربيجانية.

في مدينة جوريس، يعجّ المركز الإنساني الذي أُقيم في مبنى مسرح البلدية باللاجئين منذ مساء الأحد، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

طيلة الليل، تدفّق لاجئون ليسجّلوا أسماءهم وللعثور على مسكن أو وسيلة نقل باتجاه مناطق أخرى في أرمينيا.

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