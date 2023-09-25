هجوم روسي “كبير” على أوديسا .. وإسقاط مسيّرات أوكرانية

موسكو ـ ا.ف .ب: شنت روسيا هجوما “كبيرا” على منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا أفادت السلطات أنه أدى إلى إصابة امرأة وألحق أضرارا جسيمة، في حين أكدت موسكو أنها أسقطت مسيّرات عدة أرسلتها كييف.

وأوضح حاكم أوديسا أوليج كيبر عبر تلجرام أن موسكو “هاجمت منطقة أوديسا بواسطة مسيّرات هجومية ونوعين من الصواريخ”، متحدثا عن “ضربات” عدة من بينها هجوم على “منشأة مرفئية”.

وأضاف كيبر “أصيبت مدنية” نقلت إلى المستشفى.

وأفاد الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجومها بواسطة 19 مسيّرة من طراز “شاهد” وصاروخين من طراز “أونيكس”. وأوضح المصدر نفسه أن 12 صاروخا من نوع “كاليبر” أطلقت “في مناطق عدة مع مسارات معقدة”، مؤكدا أن غواصة شاركت أيضا.

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