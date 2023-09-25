العالم اليوم - مصر.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 04:20 مساءً - دعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، يوم الاثنين، الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى 10 و 11 و12 ديسمبر. ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

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